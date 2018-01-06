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В Армавире в одном из домов прогремел взрыв самогонного аппарата

Вчера, 19:30

В субботу, 6 января, в Городе Армавир в многоквартирном жилом доме по улице Советской Армии взорвался самогонный аппарат. По факту инцидента есть один раненый.

Об этом рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Свидетели утверждают, что слышали громкий хлопок. В интернете пользователи сообщают, что после взрыва газа подьезд дома был обрушен.

В результате взрыва у жителя обварились руки. Возле дома сосредоточены машины спасательных служб. Подробности произошедшего уточняются.


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