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На юге Петербурга «люди в черном» устроили перестрелку

Вчера, 18:01

По данным российских СМИ, на юге Петербурга неизвестные «люди в черном» устроили перестрелку. Инцидент произошел возле пиццерии на проспекте Ветеранов, на месте ЧП работает полиция.

По словам очевидца, он услышал звуки и подумал, что это кто-то взрывает петарды, продолжая праздновать Новый год. Когда он повернул голову в сторону звуков, то увидел семь человек, полностью одетых в черное. Эти неизвестные люди стреляли в разные стороны. Еще один очевидец рассказал журналистам, что там находился человек весь в крови.

На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов Петербурга, которые намерены установить все обстоятельства инцидента. О раненных, жертвах или виновниках информации пока нет.


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