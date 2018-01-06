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В Томске спасли закованного в цепи мужчину

Вчера, 17:35

5 января в городе Томск спасатели помогли мужчине снять цепи с рук и ног. Дежурная смена спасателей получила сигнал о тревоге на улице Лермонтова, и направилась туда, чтобы помочь 46-летнему мужчине.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили заключённого в цепи человека. МЧСники освободили его от цепей, срезав метал. Сообщается, что жителя Томска в цепи заключила его мать. Других уточнений в сторону происшествия нет.

Сотрудники полиции по факту инцидента проводят проверку. В правоохранительные органы доставлена мать пострадавшего мужчины. Послед допроса станут известны цели заключения сына в металлические цепи. 


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