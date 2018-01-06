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В Петербурге отечественные клопы довели африканца до реанимации

Вчера, 17:13

В Санкт-Петербурге 24-летний гражданин Камеруна пострадал во время борьбы с клопами. Выводя кровососов, африканец упал и теперь находится в реанимационном отделении одной из городских больниц.

Приехав в северную столицу России, гражданин Камеруна ради экономии средств арендовал по объявлению далеко не самые лучшие апартаменты в городе. Проще говоря, иностранец заселился в квартиру, где остались такие доисторические паразиты, как клопы. Кровососы мешали спать, причиняя физические и нравственные страдания.

Решив радикально покончить с проблемой, африканец купил в магазине средство против паразитов и начал распылять его в местах дислокации клопов. Однако аэрозоль оказался вредным не только для кровососов. У гражданина Камеруна закружилась голова, и он упал, причем, весьма неудачно. Медики диагностировали сотрясение головного мозга с переломом теменной кости. В данное время врачи борются за жизнь пациента.


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