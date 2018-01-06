В Самарской области подростки закидали камнями грузовой состав

Вчера, 16:58

6 января в Самарской области группа школьников нашла себе крайне необычное приключение - закидали камнями поезд на отметке 1052 км на перегоне под названием "Чапаевск-Звезда". Об этом стало известно от транспортной прокуратуры.

Один из работников рассказывает: "Дети выбили лобовое стекло локомотива поезда. Хорошо, что никто не пострадал".

К месту инцидента были привлечена транспортная полиция. Устанавливаются личности подростков, которые нанесли ущерб грузовому составу. Транспортная полиция намерена разыскать хулиганов и провести профилактическую беседу с их родителями.