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В Самарской области подростки закидали камнями грузовой состав

Вчера, 16:58

6 января в Самарской области группа школьников нашла себе крайне необычное приключение - закидали камнями поезд на отметке 1052 км на перегоне под названием "Чапаевск-Звезда". Об этом стало известно от транспортной прокуратуры.

Один из работников рассказывает: "Дети выбили лобовое стекло локомотива поезда. Хорошо, что никто не пострадал".

К месту инцидента были привлечена транспортная полиция. Устанавливаются личности подростков, которые нанесли ущерб грузовому составу. Транспортная полиция намерена разыскать хулиганов и провести профилактическую беседу с их родителями. 


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