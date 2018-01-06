В Петербурге женщина ночью вскрыла библиотеку ради одной книги

Вчера, 16:29

Ночью 4 января жительница Санкт-Петербурга проникла в библиотеку "Охтинская", разбив стекло в двери. При это она украла одну единственную книгу. К месту происшествия прибыла вневедомственная охрана. Она и задержала девушку, доставив её в 22-е отделение полиции ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Стало известно, что петербурженка была поймана так же быстро, как и отпущена. Тем не менее, книга была доставлена в заведение. Девушка не смогла объяснить на допросе, что подтолкнуло её на взлом библиотеки. Автор украденной на тот момент книги тоже неизвестен.

Сотрудников полиции больше интересовала ценность самой книги и административный порядок, чем остальные подробности. В рамках библиотеки нарушительницу простили за содеянное.