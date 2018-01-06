Жительница Свердловской области нашла на путях отрезанную ногу

Вчера, 16:20

Жительница Каменска-Уральского Свердловской области, торопясь на электричку не подозревала, что ее привычный маршрут превратится в кошмар наяву. Неподалеку от железнодорожного переезда женщина вдруг увидела нижний фрагмент человеческой ноги, лежащий в сгустке запекшейся крови.

Позднее женщина призналась, что хотела немедленно позвонить в полицию, но вспомнила, что накануне видела новостной сюжет по местному телевидению о том, как пенсионерку сбил товарный поезд именно на этом участке железной дороге. Поэтому свидетельница позвонила корреспондентам и сообщила о своей находке.

Как показало небольшое расследование, действительно, фрагмент отрезанной поездом ноги остался на путях из-за небрежности работников специальной службы, которые убирали тело. Что характерно, ни следователи, ни криминалисты, ни работники, обслуживающие железнодорожный переезд, не обратили внимание на то, что ступня осталась на самом видном месте. В данное время этот случай приобретает широкий общественный резонанс.