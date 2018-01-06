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Пермячка получила сотрясение мозга в местном квеструме

Вчера, 18:20

Жительница Перми получила сотрясение мозга во время посещения квеструма. Пострадавшая несколько раз просила прекратить игру, однако другие участники заставляли продолжать, кричали и толкали девушку.

Пострадавшая рассказала, что во время прохождения одного из этапов квеста ударилась головой об стенку узкого трубопровода. У нее сразу закружилась голова, и девушка попросила остановить игру. Однако другие участники не давали ей выйти из комнаты, толкали и кричали, чтобы она продолжила прохождение этапа. Спустя несколько минут пострадавшей удалось выбраться из игрового помещения. Она обратилась к администрации квеструма и попросила вызвать ей скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. В ходе обследования врачи выявили у девушки сотрясение мозга и ушибы лица. Пострадавшая попыталась обратиться к руководству квеструма для получения компенсации, однако те ее проигнорировали. Девушка намерена обратиться в суд и подать иск на организаторов квеста.


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