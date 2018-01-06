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В Архангельске мать разрыла могилу сына и четыре года жила с его трупом

Вчера, 15:44

В Архангельске 74-летняя пенсионерка выкопала труп сына из могилы и прожила с ним четыре года в одной квартире. Обнаружить тело удалось благодаря соседям, которые пожаловались в полицию на трупный запах из квартиры женщины.

По указному адресу прибыли правоохранительные органы. Им удалось попасть в квартиру пенсионерки, где они обнаружили труп мужчины. В ходе разбирательств было установлено, что мать покойного самостоятельно выкопала его тело из могилы и привезла в свою квартиру, где он находился четыре года.

Мужчину убили пьяные подростки в 2004 году в Германии, после этого отец захоронил сына в немецком городе Бюнде. Мать перевезла труп мужчины в Омск и захоронила его на местном кладбище. Однако женщина была встревожена из-за ограбления могил и она самостоятельно выкопала труп сына и отвезла в свою квартиру. Пенсионерка омыла останки мужчины святой водой и каждый день общалась с ним, как с живым. Правоохранительные органы забрали тело погибшего на экспертизу.


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  • Гера
    Вчера, 15:56

    Справа здесь банер с Поклонской. Она. почему-то всегда фотографируется в четвертьфас и выкашивает глаза. Не по православному.

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