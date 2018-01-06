В Тюмени вандалы разнесли остановку на объездной дороге

Вчера, 15:50

В Тюмени неизвестные лица произвели акт вандализма и уничтожили остановку. Об этом стало известно по фотографиям от пользователей в социальной сети в одном из местных пабликов.

Остановка, имеющая название "улица Кремлёвская", находится на тюменской объездной дороге на отметке 11 км. В итоге, дебоширы повредили каркас, металлические опоры полностью снесены, также отсутствует стенка остановочного комплекса. Кроме того, повреждён информационный знак.

Следует подчеркнуть, комплексу всего чуть более одного года. В 2016 году он был установлен, как и многие другие в качестве обновления остановочных павильонов. Некоторые из них в то время были стеклянными, от чего часто терпели ущерб от рук вандалов. После было принято решение заменить стекло на метал. Но это не остановило хулиганов. Теперь разломанная остановка требует ремонта. Изменить ситуацию с данной проблемой можно только за счёт привлечения к ответственности и наложения определённого штрафа.