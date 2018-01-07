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Паломница умерла в Тихвине до прибытия скорой

Сегодня, 02:45

5 января в Тихвине скончалась жительница Саратовской области в возрасте 67 лет. К моменту смерти, ей вызвали скорую помощь по причине жалоб на боль в сердце. Медики попросту не успели прибыть на место происшествия. Пожилая женщина скоропостижно умерла от сердечного приступа.

По предварительным данным, накануне она отправилась далеко от своего родного дома, чтобы "отдать должное" святым местам. Полагается, что это был Богородичный Успенский мужской монастырь. Следствие ведёт проверку по делу гибели пенсионерки.

Ранее сообщалось об ужасной аварии автобуса с паломниками в Краснодарском крае.


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