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В Ленобласти рабочие кидались кирпичами в людей с крыши 5-этажки

Сегодня, 14:15

Пользователи социальных сетей из Санкт-Петербурга опубликовали кадры странного занятия местных строителей. Дабы не терять драгоценное время и не надрывать спины, мужики устроили кирпичный дождь с высоты 5-го этажа.

Скандальные строительные работы проходят на улице Металлургов в Санкт-Петербурге. Бригада ремонтирует крышу, сбрасывая устаревшие кирпичи с высоты 5-го этажа. Больше всего пользователей сети возмутило абсолютное безразличие строителей к технике безопасности. Стоящим внизу людям приходится уклоняться от кирпичного дождя, дабы не лишиться головы.

Получила ли данная история продолжение, в настоящее время неизвестно.


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