В Японии экстренно приземлился в поле военный вертолёт США

Сегодня, 14:03

На острове Икэи в Японии военный вертолёт США был вынужден совершить экстренную посадку. Вертолёт сел в поле недалеко от города Футэмма.

Полиция и пожарные сообщают, что пострадавших людей нет. Что послужило причиной аварийной посадки"вертушки", пока неизвестно. Ранее, в декабре 2017 года, на Окинаве на школу обрушился иллюминатор вертолёта вооружённых сил США, которые имели дислокацию на острове. В итоге один из школьников получил незначительные порезы.

После подобных случаев временно запретили подобные полёты, а буквально через неделю снова были разрешены. Главное командование США, при изучении обломков, пришло к заключению: причина кроется именно в человеческом факторе, а не в техническом состоянии железного гиганта. Из-за этого полёты и возобновили.