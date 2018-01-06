Следком проверяет смерть женщины, ждавшей 5 часов помощи в больнице Петербурга

Сегодня, 13:02

Следственный комитет Санкт-Петербурга приступил к расследованию смерти местной жительницы, скончавшейся во время 5-часового ожидания медицинской помощи. Стражи порядка проверяют действия врачей.

Трагический инцидент произошел накануне в одной из больниц Красносельского района Санкт-Петербурга. Следкому предстоит выяснить, почему просидевшей в приемной 5 часов пенсионерке никто из специалистов не оказал помощь. Местные правоохранители сообщили об организации комплекса мер для установления виновника ЧП.

Отметим, пожилая жительница Петербурга скончалась в городской больнице №15. О подробностях смерти пенсионерки ранее рассказал ее внук.