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Следком проверяет смерть женщины, ждавшей 5 часов помощи в больнице Петербурга

Сегодня, 13:02

Следственный комитет Санкт-Петербурга приступил к расследованию смерти местной жительницы, скончавшейся во время 5-часового ожидания медицинской помощи. Стражи порядка проверяют действия врачей.

Трагический инцидент произошел накануне в одной из больниц Красносельского района Санкт-Петербурга. Следкому предстоит выяснить, почему просидевшей в приемной 5 часов пенсионерке никто из специалистов не оказал помощь. Местные правоохранители сообщили об организации комплекса мер для установления виновника ЧП.

Отметим, пожилая жительница Петербурга скончалась в городской больнице №15. О подробностях смерти пенсионерки ранее рассказал ее внук.


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