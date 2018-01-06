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В Петербурге мужчина приковал наручниками к перилам двух школьников

Сегодня, 12:44

В Петербурге мужчина, работающий в «Пассажиравтотрансе», приковал наручниками двух школьников. Инцидент произошел 5 января во Фрунзенском районе у входа в парадную дома №3 по Стрельбищенской улице.

Как рассказал 54-летний инструктор по безопасности СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 11-летний и 10-летний школьники бросали петарды под днище его иномарки Ford Mondeo. В результате в качестве наказания мужчина выбрал кардинальный способ: он приковал мальчиков к перилам наручниками.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали родители малышей, гражданина задержали и доставили в участок для дальнейшего разбирательства. Школьники были освобождены их «воспитателем» после того, как на место ЧП прибыли стражи порядка. Инцидент зафиксирован в 19:30 во Фрунзенском районе Петербурга на улице Стрельбищенская.


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