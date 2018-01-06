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Пенсионер с амнезией ищет родственников в Уфе

Сегодня, 12:50

В Уфе прохожие продолжают поиски родных пенсионера с амнезией. По сведениям, мужчину нашли опрятно одетого с телефоном в кармане в Сипайлово на улице Бикбая. Пенсионер ничего не помнит и ждет пока его кто-то узнает.

Жители Уфы продолжают помогать потерявшему память дедушке. По предварительной информации, мужчину заметили прохожие в Сипайлово на улице Бикбая. Он был опрятно одет, без признаков опьянения или бродяжничества. В кармане дедушки нашли телефон, который не включался.

Теперь мужчина находится буквально на улице. Эту ночь ему довелось провести в киоске, где его приютили. Никаких данных о себе или родных пенсионер не знает. Жители Уфы через соцсети ищут родственников мужчины.

Всех, кто владеет информацией о мужчине, просят дать о себе знать, поскольку дедушка не может находиться на улице.


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