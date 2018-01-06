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В Воронежской области 50 щенков сгорели в приюте для бродяг

Сегодня, 12:38

Накануне вечером в Воронежской области произошло трагическое ЧП, унесшее жизни по меньшей мере 50 щенков. На территории местного приюта для бездомных собак вспыхнул пожар, который удалось полностью ликвидировать лишь глубокой ночью.

О пожаре в приюте для бродяг в воронежской Россоши местное спасательное ведомство узнало около 20:00. Загорелся один из сараев, в котором сидели 50 щенков. До приезда пожарников постройка практически полностью сгорела, унеся жизни всех ее обитателей. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь, не допустив его переброски на соседние сараи.

После трагедии в Россошанском приюте осталось около 80 взрослых собак. Работники учреждения просят неравнодушных жителей Воронежской области оказать любую материальную помощь в виде посуды для варки еды, теплой одежды и старых холодильников.


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