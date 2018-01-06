В Саратовской области пьяный мужчина в кафе избил стульями девушек

Сегодня, 12:31

В Саратовской области пьяный мужчина избил стульями девушек, пришедших на отдых в кафе «Фламинго». Инцидент зафиксирован в Советском районе в поселке Степное.

23 декабря трое местных жительниц поселка Степное пришли на отдых в кафе «Фламинго». Там отдыхал и некий Дмитрий Несудимов, о чем рассказал пользователь соцсети «ВКонтакте» Роман Курков. Судя по камере видеонаблюдения, молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения, что видно по взгляду и нетвердой походке.

Изначально он переговаривался с другими посетителями, а после взял стул и кинул прямо в девушек. Всего он напал на них дважды, а помочь пострадавшим кинулась другая местная жительница, сидевшая за соседним столиком. Отмечается, что мужчины, присутствующие в зале, просто смотрели на происходящее.

Известно, что одна девушка была госпитализирована с сотрясением мозга и рассеченной раной на голове, из-за чего пролежала в больнице до 3 января. Ее подруга получила синяки на теле и опухоль на руке, утратив на время трудоспособность.