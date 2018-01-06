VistaNews.ru


В Саратовской области пьяный мужчина в кафе избил стульями девушек

Сегодня, 12:31

В Саратовской области пьяный мужчина избил стульями девушек, пришедших на отдых в кафе «Фламинго». Инцидент зафиксирован в Советском районе в поселке Степное.

23 декабря трое местных жительниц поселка Степное пришли на отдых в кафе «Фламинго». Там отдыхал и некий Дмитрий Несудимов, о чем рассказал пользователь соцсети «ВКонтакте» Роман Курков. Судя по камере видеонаблюдения, молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения, что видно по взгляду и нетвердой походке.

Изначально он переговаривался с другими посетителями, а после взял стул и кинул прямо в девушек. Всего он напал на них дважды, а помочь пострадавшим кинулась другая местная жительница, сидевшая за соседним столиком. Отмечается, что мужчины, присутствующие в зале, просто смотрели на происходящее.

Известно, что одна девушка была госпитализирована с сотрясением мозга и рассеченной раной на голове, из-за чего пролежала в больнице до 3 января. Ее подруга получила синяки на теле и опухоль на руке, утратив на время трудоспособность.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.