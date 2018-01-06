В Уссурийске подростки украли копилку с деньгами для бездомных животных

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В Уссурийске подростки возрастом примерно 16-ти лет украли копилку с деньгами для бездомных животных, установленную фондом «Надежда». Инцидент произошел в кафе «Сказка».

В социальной сети Instagram на странице фонда «Надежда» появилась запись, согласно которой представители организации сначала не знали, правильно ли говорить об этом инциденте с общественностью. Они решили выразить свою благодарность тем, кто помогал, к сожалению, помощь не дошла до пункта назначения.

В кафе «Сказка» в Уссурийске двое подростков украли копилку, куда неравнодушные местные жители жертвовали деньги на помощь животным. Сотрудницы сразу вызвали правоохранителей, но никто не надеется, что злоумышленники будут найдены, а деньги возвращены. Копилка стояла без закреплений и ее поставили всего на две недели в рамках акции «Подари хвостатым Рождество».