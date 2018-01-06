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Жителя Кировской области спасли из трудового рабства в Дагестане

Сегодня, 11:18

34-летнего жителя поселка Рудничный в Кировской области спасли из трудового рабства на автомойке в Дагестане. Операцию по спасению людей проводили волонтеры известного движения «Альтернатива».

По словам представителей «Альтернативы», в Дагестане волонтер ночью фактически выкрал четырех мужчин, которые трудились на автомобильной мойке в Дагестане. Хозяин сервисного заведения на ночь запирал своих рабов, чтобы у них не было возможности сбежать. В ходе спасительной операции мужчины связали простыни, и через окно им удалось покинуть помещение. Один заложник повредил ногу при падении. Житель Кировской области находился в трудовом рабстве на протяжении двух месяцев.

«Альтернатива» в течение шести лет работы освободили из рабства более пятьсот человек не только на территории России, но и в зарубежных странах.


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