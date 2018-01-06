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В Оренбургской области двое детей отравились таблетками

Сегодня, 11:06

Как проинформировали в ГУ МВД России по Оренбургской области, двое детей возрастом 2 и 13 лет отравились таблетками. Инциденты зафиксированы в Первомайском и Красногвардейском районах региона.

В Первомайском районе Оренбургской области в больницу госпитализировали 2-летнего малыша с отравлением никотиновой кислотой. По словам матери мальчика, он достал из ее сумки препараты и съел их. Другой случай был зафиксирован в Красногвардейском районе. Там 13-летняя девочка выпила десять таблеток, в результате ее экстренно доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств этих инцидентов. По итогам проверки будет готово процессуальное решение. В ведомстве напомнили, что препараты лекарственного назначения необходимо держать в недоступном для детей месте.


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