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В центре Воронежа неизвестный обломал дворники припаркованным машинам

Сегодня, 10:29

В центре Воронежа неизвестный мужчина обломал дворники машинам, припаркованным во дворе жилого дома. Инцидент произошел на улицах Кольцовская №52 и Плехановская №35 напротив «Галереи Чижова».

Местная жительница стала свидетелем странного происшествия, когда сидела на пассажирском месте в салоне автомобиля в ожидании водителя. По ее словам, мужчина, скрывавший лицо капюшоном, зашел во двор и стал обламывать дворники на припаркованном транспорте. После он сложил все детали в пакет и скрылся в пятом подъезде.

Девушка была поражена странным поведением неизвестного гражданина и даже испугалась, отметив, что ей стыдно из-за того, что она не смогла ничем помочь. Она рекомендует искать дебошира среди соседей, проживающих на улицах Кольцовская и Плехановская. Известно, что были повреждены несколько автомобилей.


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