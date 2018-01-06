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В Саратовской области вместо лося подстрелили охотника в пах

Сегодня, 09:34

В Саратовской области ранили 32-летнего охотника. Мужчина пострадал во время коллективного загона лося. Пострадавшего госпитализировали с ранением в пах. ГУ МВД региона проводит проверку.

Во время коллективной охоты любители дичи из Саратовской области около озера Лапино подстрелили коллегу. Происшествие имело место быть во время общего загона дикого лося. Около 11:00 мск 50-летний мужчина произвел неумышленный выстрел в 32-летнего охотника. В результате последний получил огнестрельное ранение в область паха.

Выстрел был произведен из оружия марки ОП-СКС калибра 7,62х39 мм. По факту ведется проверка и уточнение обстоятельств дела. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему была оказана первая медицинская помощь. Расследованием занимаются уполномоченные сотрудники ГУ МВД региона.


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