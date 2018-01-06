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В Петербурге пенсионерка умерла в больнице после 5 часов ожидания помощи

Сегодня, 09:32

В Петербурге пенсионерка умерла прямо в городской больнице №15 на Авангардной после 5-часового ожидания помощи со стороны врачей. Ситуацию прокомментировал внук погибшей.

По словам родственника пенсионерки, около двух часов дня его бабушке стало плохо и он вызвал бригаду скорой помощи. Медики сообщили, что у старушки прединсультное состояние, в результате она была доставлена в городскую больницу №15. Только в приемной больная прождала 3,5 часа, где она уже не могла разговаривать, а ее лицо покраснело. Медики положили ее в неврологическое отделение, хотя в таком состоянии ее должны были направить в реанимацию. Уже в палате у женщины начались боли в груди и внук позвал на помощь медсестру, которая измерила давление, дала валидол и сказала, что врач подойдет позже из-за своей занятости.

Когда охранник сопроводил всех посетителей, так как приемные часы закончились, внуку позвонили и сказали, что его бабушка скончалась. Мужчина уверен, что после его ухода к ней даже никто не подходил и к смерти родственницы привела обычная халатность со стороны персонала. Дочь погибшей рассказала, что эта больница славится плохим отношением к проблемам людей, а потому ее нужно закрыть или сменить врачебный состав.


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