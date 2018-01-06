В Красноярске закидали яйцами хамски припаркованный внедорожник

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В Красноярске горожане продолжают бороться с автохамами. Так, водитель Алексей сообщил в соцсети «ВКонтакте» о том, что неизвестные разбили о лобовое стекло его внедорожника 2 яйца, которые замерзли. Таким способом ему намекнули, что ставить машину на тротуар – плохая примета.

В социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии внедорожника с яйцами. Дело в том, что водитель Алексей припарковал свою машину на тротуаре, после чего 3 часа авто мешало проходу и проезду горожан. Чтобы намекнуть водителю на нарушение правил дорожного движения, а в частности парковки, неизвестные разбили два яйца о лобовое стекло автохама. Сам водитель возмущен этой ситуацией и уверенно опровергает свое нарушение.

«Поставил авто на 3 часа поздним вечером в соседнем дворе 60 лет СССР 14, заехал на бордюр, как видно, никакой мамуле с коляской я не мешаю, скорой помощи также помехи не сделал», - заявил нарушитель.

Пока неизвестно, заинтересовались ли случаем явного нарушения ПДД правоохранители, но искать виновников «яичницы на стекле» искать не будут.