Жители Тагила замерзают в палатах Демидовской больницы‍

Вчера, 23:32

Жители Нижнего Тагила пожаловались на низкую температуру воздуха в палатах Демидовской больницы. Они утверждают, что из-за условий вынуждены мёрзнуть на больничных койках.

Своё недовольство пациенты Демидовской больницы высказали в социальных сетях. Они утверждают, что в медицинском учреждении ужасные условия, а также низкая температура воздуха, из-за которой они фактически замерзают круглыми сутками. эти неудобства делают пребывание в больнице невыносимыми, поэтому пациенты решили дать этому делу огласку, чтобы наказать недобросовестную администрацию клиники. Пациенты вынуждены спать в теплой одежде под несколькими одеялами, однако это не спасает их от холода и некоторые, будучи больными, начинают простужаться.

Также они возмущены состоянием помещений в медучреждении. Пациенты утверждают, что в палатах очень давно не делали ремонт, стены облезлые, а само помещение похоже на старый сарай, где должны находиться больные люди. Кроме того, в палатах из стен торчат оголённые провода, что также является огромным риском для пациентов.