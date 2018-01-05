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В Татарстане автомобиль переехал лежащего на дороге пенсионера

Вчера, 23:37

В Татарстане лежащий мужчина на дороге погиб под колесами едущего транспортного средства. Эта новость получена от сотрудников ГИБДД республики.

69-летний пенсионер в Нурлатском районе погиб под колесами автомобиля ВАЗ-21124 2 января в 22:00. В момент наезда за рулем транспортного средства был 19-летний водитель. Согласно оценке ситуации, парень не выбрал стабильную скорость движения в городе, поэтому не смог моментально отреагировать на ситуацию. Как сообщил сам водитель, погибший пенсионер лежал просто на проезжей части, а он не успел его заметить.

Причины, по которым мужчина не смог двигаться, выясняет полиция. Тело пенсионера направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит наличие алкоголя в крови или его отсутствие.


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