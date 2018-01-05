В сети появилось видео борьбы дайвера и голодного осьминога

Вчера, 22:26

На просторах интернета выложили впечатляющие кадры жестокого столкновения дайвера и осьминога.

Осьминоги являются хищниками. Они убивают свою жертву при помощи яда, а затем съедают. А также эти животные достаточно злопамятны. Дайверу повезло и он остался жив. Пользователи сети начали активно обсуждать это событие. Они уверены, что голодный осьминог хотел съесть дайвера.

Незадолго до этого события акула чуть не убила дайвера на глазах у собственного сына. На кадрах изображен мужчина, который смотрит в объектив, неожиданно около него проплывает акула и задевает его своей челюстью. Мужчина испугался и схватился за голову. К счастью, все обошлось без жертв.