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В сети появилось видео борьбы дайвера и голодного осьминога

Вчера, 22:26

На просторах интернета выложили впечатляющие кадры жестокого столкновения дайвера и осьминога.

Осьминоги являются хищниками. Они убивают свою жертву при помощи яда, а затем съедают. А также эти животные достаточно злопамятны. Дайверу повезло и он остался жив. Пользователи сети начали активно обсуждать это событие. Они уверены, что голодный осьминог хотел съесть дайвера. 

Незадолго до этого события акула чуть не убила дайвера на глазах у собственного сына. На кадрах изображен мужчина, который смотрит в объектив, неожиданно около него проплывает акула и задевает его своей челюстью. Мужчина испугался и схватился за голову. К счастью, все обошлось без жертв.


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