В Ростовской области ищут пропавшего полгода назад мужчину

Вчера, 22:00

Полиция Ростовской области ищет мужчину, который пропал при загадочных обстоятельствах полгода назад. Пропавшим без вести оказался Алексей Потапенко из Таганрога, который ушел из дома еще летом.

Сотрудники МВД Ростовской области, волонтеры с родственниками и общественностью разыскивают жителя Таганрога, 29-летнего Алексея Потапенко. Молодой человек покинул дом еще в летнее время 2017 года и таинственно пропал. Связь с ним оборвалась, из друзей и близких никто не знает его местонахождение. Бывшая супруга Ирина сообщила о пропаже оперативникам. От прежнего брака Алексей Потапенко имеет дочь 9-ти лет, которая беспокоится за отца.

Сама же экс-жена к пропавшему не имеет никаких претензий. По ее словам, Потапенко просто уехал из региона и начал новую жизнь с семьей. Но этот факт будет проверять МВД. Пока следователи обратились к неравнодушным гражданам за помощью. Приметы Алексея Потапенко: возраст до 40 лет, невысокого роста, глаза карие. Если кто-то обладает информацией, просьба сообщить по телефону 02.