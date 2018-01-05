В Ростове сгорел до тла салон красоты

Вчера, 21:22

В центральной части Ростова сгорел салон красоты. Инцидент произошел сегодня на улице Пушкина.

Согласно информации сотрудников МЧС по региону, горел корпус с площадью около десяти квадратных метров. Противодействовали пламени пожарные около 30 минут, в результате воспламенения никто из людей не пострадал. Причины пожара выясняют в данное время специалисты. В процессе утилизации возгорания участвовали 14 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в одном из районов донской столицы сгорела баня. Вчера, в половине третьего дня, пожарные получили сигнал о возгорании бани на улице Довлатова. Пламя локализовали в 14:53, погибших нет. В операции участвовали 12 человек спасателей и три единицы спецоборудования.