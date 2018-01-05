Волгоградец купил в магазине финики с червями

Вчера, 20:22

Житель Волгограда приобрел финики в местном магазине, но они оказались с «мясной начинкой». Он увидел в пакете с плодами множество червей и рассказал об этом в социальной сети.

Мужчина из Волгограда решил приобрести экзотический деликатес и купил в местном супермаркете на Нижнем Тракторном финики. После того, как он принес пакет с покупкой домой, через некоторое время он хотел их скушать. Он посмотрел в пакет с финиками и обнаружил много червей, которые ползали по приобретенному продукту.

Мужчина сообщил о такой неприятности другим обозревателям в сети. Финики с «мясной» начинкой не входили в его рацион. Хотя многие пользователи начали ободрять волгоградца, что черви не опасны, это носители чистого протеина, так что их вполне можно и попробовать.