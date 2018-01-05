Пьяный водитель вез в багажнике спящего мужчину в Тольятти

Вчера, 19:50

Пьяного автомобилиста задержали на дороге в Тольятти. В багажнике он провозил живого человека.

Известно, что задержанный водитель иномарки Opel уже не один раз попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. У мужчины много раз отбирали права за управление транспортным средством в пьяном состоянии. На этот раз его задержали после сигнала от активистов движения "Ночной патруль", которые находят нетрезвых автомобилистов на проезжих частях Самарской области.

Осматривая салон автомобиля, стражи правопорядка нашли в багажнике транспорта спящего мужчину, который тоже находился в пьяном виде. Позже стало известно, что водитель таким способом вез своего товарища с мероприятия. Друг не поместился в салоне, поэтому было решено отправить его в багажник. К слову, в машине и без него присутствовали не менее выпившие люди, также ехавшие домой после корпоратива.