В Якутии пассажиры попали в ловушку на снежной дороге

Вчера, 19:10

Путники попали в снежную ловушку на снежной трассе в Якутии. Всему виной поломка на АЗС.

В 750 километрах от Якутска на дороге застряли машины с пассажирами и детьми. На протяжении нескольких часов люди ожидают починки АЗС, местные ремонтники не сумели починить автоматизированную заправочную станцию.

Как позже стало известно, сломался насос, в результате чего пассажиры попали в ловушку. Они не имеют возможности возвратиться в начальный пункт поездки, а также добраться до следующей автозаправки в направлении Якутска. Известно, что это не единственная заправка в районе. Рядом с АЗС присутствует заведение общественного питания, где люди ожидают специалистов из Якутска.

Застрявшие в ловушке предупреждают остальных автомобилистов, что на заправке нет бензина. В данном участке собралось большое количество машин.