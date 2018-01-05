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Голый житель Норильска сделал покупку в магазине

Вчера, 18:42

Голый житель Норильска в мороз отпрвился в магазин. Кадры происходящего попали в Интернет.

В Норильске сняли на камеру мужчину, который решил пойти в торговую точку в одном нижнем белье. При этом он напевал композию "Ямайка" Робертино Лоретти. Пользователи, проживающие в этом населенном пункте, отмечают, что мужчина продолжает праздновать новогодние торжества.

На кадрах заметно, как человек в одних трусах, не имея носков, выходит из магазина, держа в руках пакет. Он опускает ноги в снег и идет далее, продолжая петь песню. Такое событие не прошло мимо остальных жителей Норильска. В соцсетях они посмеялись над человеком, не постеснявшимся отправиться в магазин почти оголенным. "Трейлер фильма "Выживший"", "Робертино Лоретти уже не тот", с юмором комментируют люди действия мужчины.


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