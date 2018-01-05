Фрнанцузский бульдог Гули спас семью от гибели в Бузурлуке

Вчера, 18:35

Французский бульдог спас целую семью от верной гибели в Бузурлуке. В доме возник пожар, когда жильцы спали, но пес своим лаем разбудил хозяев, сохранив им жизнь.

Сегодня, 5 января, на территории Бузурлука, по улице Окрайной вспыхнул пожар в частном доме. Это происшествие случилось ранним утром, когда все жильцы еще спали. На момент возгорания там находилось четверо человек – двое из них дети от 13 до 4-х лет. Люди ничего изначально не ощущали во сне, их ожидала неминуемая гибель, если бы не вмешалась собака.

Французский бульдог Гули понял по запаху, что есть опасность для его хозяев. Во избежании неприятностей и трагедии, собака начала беспрестанно лаять. От голоса собаки проснулись родители. В итоге вся семья была спасена от смерти.