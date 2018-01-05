Ростовчанке отказывают в продаже хлеба из-за "ненормальных" денег

Вчера, 18:29

В Ростове местной жительнице отказываются продавать товар, так как ее деньги признают «ненормальными». На днях девушка получила зарплату на работе новыми купюрами, которые не принимают магазины и терминалы.

Молодая ростовчанка попала в казусную ситуацию. Она не может купить в магазине даже буханку хлеба, так как деньги у нее не принимают продавцы. Аналогичная ситуация происходит при расчете по терминалу. Аппарат сначала захватывает купюру, но после нескольких секунд обратно ее возвращает.

Девушка получила зарплату по месту своей официальной работы. Работодатель расплатился новыми купюрами. Когда владелица денег предъявила их на кассе одного из супермаркетов, кассир отказался проводить покупку, так как купюры показались ей странными. После этого растерянная девушка обратилась в ряд других торговых точек, но получила тот же результат. Ее просили расплатиться «нормальными» денежными купюрами.