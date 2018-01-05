Житель Волгограда проехался на трёхколёсном автомобиле

Вчера, 19:33

Волгоградец сел в автомобиль, на котором было только три колеса и объехал Ворошиловский район. По предварительным данным, странную машину обнаружили водители, проезжающие мимо.

Данное происшествие было снято на видео и опубликовано в соцсетях.

"Автомобилист скорее всего распределил с пассажирами общий вес по машине таким образом, что транспортное средство соблюдало равновесие", - сообщают комментаторы видео.

Водитель передвигался медленно и при включённом аварийном сигнале. Хоть и кузов автомобиля был слегка переклонен, иномарка ехала как следует.