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В Киеве СБУ изъяла паспорт РФ у крымского экс-министра здравоохранения

Вчера, 18:00

Сотрудники СБУ провели изъятие паспорта гражданина России у бывшего министра здравохранения Крыма. Процедура выемки была проведена во время пребывания экс-чиновника в Киеве.

Ранее Петр Михальчевский представлял Минздрав Крыма, но в связи с серией громких скандалом он был отправлен в отставку с 2014 года. В настоящее время, экс-чиновник прибыл в Киев по непонятным причинам, которые предстоит выяснить следователям. При задержании бывшего министра здравоохранения Крыма у него нашли некоторые документы, которые подтверждают российское гражданство, а именно паспорт РФ.

Пресс-служба СБУ сообщила о данном задержании и находке на официальном сайте ведомства. Вместе с описанием, как подтверждающий фактор, были опубликованы сканкопии изъятых документов. На копии паспорта РФ видно, что документ подписан лично главой Крыма Сергеем Аксеновым. Идет разбирательство. Вместе с паспортом, у бывшего госслужащего находилось удостоверение.


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