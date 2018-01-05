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В Париже спасатели ищут в Сене пропавшую женщину-водолаза

Вчера, 17:54

В Париже спасатели разыскивают женщину-водолаза речной полиции, которая пропала во время проведения учений в реке Сена. Об этом сообщают местные информационные агентства.

Из-за урагана «Элеонор», который обрушился на Францию накануне, в страну пришли сильные дожди. Из-за них уровень воды в реке Сена, начиная с прошедшего понедельника, поднялся больше, чем на три метра. Власти Парижа в связи с угрозами наводнения даже объявили жёлтый уровень метеоопасности.

Учения спасателей и работников местной речной полиции были заплановыми. В данный момент, как уточняется, в поисках пропавшей женщины участвуют вертолёт и беспилотник. Спасательную операцию проводят в районе моста Пон-Нёф, который стоит в самом центре французской столицы.

Это уже не единичный подобный случай во Франции. Ранее, в минувший четверг, в департаменте Савойя пропал спасатель. Мужчина упал в реку, когда оказывал помощь семье. Последняя укрылась от сильного наводнения на крыше автомобиля.


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