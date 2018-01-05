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В Саранске мужчина устроил ночные танцы на капотах припаркованных автомобилей

Вчера, 17:37

В Пролетарском районе Саранска пьяный 38-летний местный житель устроил ночные танцы на капотах припаркованных автомобилей. Известно, что в результате происшествия повреждёнными оказали две легковых машины.

Инцидент произошёл на улице Пушкина. Пьяный 38-летний мужчина во время своего пути домой решил разнообразить новогодние праздники, залез на припаркованные автомобили и стал на них танцевать. Он прыгал по крышам и капотам, а когда ему это надоело, он просто пошёл к себе домой. В результате данного инцидента два автомобиля оказались повреждёнными.

Долго искать пьяного дебошира правоохранителям не пришлось. Его на следующее утро задержали сотрудники местного отделения полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина был на своём рабочем месте.

В данный момент саранские правоохранители проводят необходимые проверки, которые направлены на высчитывание суммы причинённого ущерба.


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