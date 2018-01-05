В Курске двое пенсионеров погибли, отравившись бытовым газом

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Семейная пара пенсионеров, проживающая в Курске, погибла в собственном доме, отравившись бытовым газом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

По словам представителей МВД, тела двух погибших были найдены в частном доме, расположенном по улице Восточная, вечером 4 января. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате отравления газом.

На данный момент ведется следственное дело. Эксперты выясняют, по каким причинам мог произойти несчастный случай неосторожное обращение владельцев дома с газовой техникой или же неисправное оборудование, которые повлекли за собой печальное событие. Из результатов проверки ситуация прояснится и можно будет вынести процессуальное решение.