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В Курске двое пенсионеров погибли, отравившись бытовым газом

Сегодня, 13:51

Семейная пара пенсионеров, проживающая в Курске, погибла в собственном доме, отравившись бытовым газом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

По словам представителей МВД, тела двух погибших были найдены в частном доме, расположенном по улице Восточная, вечером 4 января. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате отравления газом.
На данный момент ведется следственное дело. Эксперты выясняют, по каким причинам мог произойти несчастный случай неосторожное обращение владельцев дома с газовой техникой или же неисправное оборудование, которые повлекли за собой печальное событие. Из результатов проверки ситуация прояснится и можно будет вынести процессуальное решение.


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