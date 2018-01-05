VistaNews.ru


После атаки боевиков усилили охрану авиабазы в Хмеймим

Сегодня, 13:16

После атаки боевиков усилили охрану авиабазы в Хмеймим (Сирия). Такую информацию распространило министерство обороны России.

Пресс-секретарь министерства обороны России распространил информацию о том, что в Сирии увеличилось количество атак на военные базы сирийской армии. С целью обеспечения безопасности солдат, как сирийской армии, так и войск-союзников, принято решение об усилении охраны военных объектов. В частности усиленная охрана будет введена на авиационной базе Хмеймим.

Известно, что такие действия были введены после гибели двух российских военных, которых в ночь на 31 декабря убили из миномета. Непроверенный источник распространил информацию о том, что было уничтожено семь российских самолетов на территории Сирии, но представители министерства обороны РФ не подтвердили данную информацию.

Сейчас идет обследование территории и поиск мест, где могут скрываться боевики. Как известно, в последние месяцы боевики не вступали в открытые бои с сирийской армией. Они делали только ночные вылазки и молниеносные обстрелы, которые привели к гибели не только военных, но и мирных жителей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.