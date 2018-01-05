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После атаки боевиков усилили охрану авиабазы в Хмеймим (Сирия). Такую информацию распространило министерство обороны России.

Пресс-секретарь министерства обороны России распространил информацию о том, что в Сирии увеличилось количество атак на военные базы сирийской армии. С целью обеспечения безопасности солдат, как сирийской армии, так и войск-союзников, принято решение об усилении охраны военных объектов. В частности усиленная охрана будет введена на авиационной базе Хмеймим.

Известно, что такие действия были введены после гибели двух российских военных, которых в ночь на 31 декабря убили из миномета. Непроверенный источник распространил информацию о том, что было уничтожено семь российских самолетов на территории Сирии, но представители министерства обороны РФ не подтвердили данную информацию.

Сейчас идет обследование территории и поиск мест, где могут скрываться боевики. Как известно, в последние месяцы боевики не вступали в открытые бои с сирийской армией. Они делали только ночные вылазки и молниеносные обстрелы, которые привели к гибели не только военных, но и мирных жителей.