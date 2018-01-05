В Челябинске во дворе дома нашли голую женщину из секс-шопа

Сегодня, 13:04

Надувную женщину из секс-шопа выбросили во дворе ЧМЗ. Такая находка шокировала жителей Челябинска.

Жители дома №50 по улице Дегтярева в Челябинске были шокированы специфической находкой. Дело в том, что прямо во дворе валялась надувная женщина из секс-шопа.

Очевидцы сфотографировали игрушку для взрослых, разместили изображение на городских форумах и в социальных сетях, где и возмутились тем, что ее могли увидеть дети, которым еще рано знать о таких игрушках. Пользователи активно комментировали такую необычную находку, многие даже предположили, что ее могли выбросить из окна или воспользоваться прямо на улице. Многие пользователи были уверенны, что игрушка просто надоела хозяину и он ее выбросил.

Сообщается, что надувную женщину быстро убрали коммунальные работники.