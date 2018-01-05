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В Иркутске загорелся пятиэтажный жилой дом

Сегодня, 12:40

В центре Иркутска 4 января по улице Красного восстания в доме загорелась одна из квартир. При помощи МЧС и сотрудников полиции было эвакуировано более 100 человек.

Отмечается, что пожарная служба среагировала быстро и прибыла на место происшествия через пару минут. Было задействовано около 40 пожарных и больше десятка едениц техники. По данным источников, изначально воспламенилась одна квартира, после чего загорелась соседняя. Крыша дома тоже охватилась пламенем.

Причина происшествия - короткое замыкание проводки. Пресс-служба ГУ МЧС Росии сообщает, что пожар был обнаружен поздно. Площадь возгорания составляет 100 кв.м.


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