В Иркутске загорелся пятиэтажный жилой дом

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В центре Иркутска 4 января по улице Красного восстания в доме загорелась одна из квартир. При помощи МЧС и сотрудников полиции было эвакуировано более 100 человек.

Отмечается, что пожарная служба среагировала быстро и прибыла на место происшествия через пару минут. Было задействовано около 40 пожарных и больше десятка едениц техники. По данным источников, изначально воспламенилась одна квартира, после чего загорелась соседняя. Крыша дома тоже охватилась пламенем.

Причина происшествия - короткое замыкание проводки. Пресс-служба ГУ МЧС Росии сообщает, что пожар был обнаружен поздно. Площадь возгорания составляет 100 кв.м.