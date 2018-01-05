Воздушный шар с туристами упал в Луксоре, погиб один человек

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На египетском информационном портале «Аль-Ахрам» размещено сообщение о том, что в Луксоре на юге Египта упал воздушный шар. Один турист из США в результате данного инцидента скончался, а ещё восемь получили травмы различной степени тяжести.

Всех пострадавших людей сразу же привезли в ближайшее медицинское учреждение, где им в данный момент оказывается помощь. По данным информационного агентства «Аль-Ахрам», авария с воздушным шаром случилась из-за сильных порывов ветра, которые наблюдались в регионе, где случилась авария.

Это уже далеко не единичный случай в египетском Луксоре. В последнем огромной популярностью среди гостей региона пользуются воздушные полёты на шаре.

26 февраля 2013 года во время полёта на высоте в 300 метров один из воздушных шаров внезапно загорелся. Тогда он упал в Долину царей. Всего в экскурсии принимали участие 21 человек, 19 туристов погибли на месте. Ими были 18 иностранных туристов и один гражданин Египта.