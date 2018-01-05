На Кубани врачи вылечили отравившихся газом детей

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На Кубани медики успешно реанимировали отравившихся угарным газом детей. Малыши со всего Краснодарского края попали в больницы в крайне тяжелом состоянии из-за кислородного голодания, спровоцированного длительной работой отопительных приборов.

Массовое поступление кубанских детей в больницы началось в канун Нового года. Кареты скорой и родители потерпевших свозили маленьких пациентов к врачам. Отмечается, некоторые малыши попадали в реанимационное отделение в бессознательном состоянии. В настоящее время все отравившиеся угарным газом в Краснодарском крае дети оправились от опасного недуга.

Кубанские врачи попросили молодых родителей более внимательно относиться к работе отопительных приборов. Как оказалось, газовые и электрические обогреватели способствуют кислородному голоданию организма. Печное отопление специалисты рекомендуют использовать лишь в хорошо проветриваемых жилищах.