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На Кубани врачи вылечили отравившихся газом детей

Сегодня, 11:47

На Кубани медики успешно реанимировали отравившихся угарным газом детей. Малыши со всего Краснодарского края попали в больницы в крайне тяжелом состоянии из-за кислородного голодания, спровоцированного длительной работой отопительных приборов.

Массовое поступление кубанских детей в больницы началось в канун Нового года. Кареты скорой и родители потерпевших свозили маленьких пациентов к врачам. Отмечается, некоторые малыши попадали в реанимационное отделение в бессознательном состоянии. В настоящее время все отравившиеся угарным газом в Краснодарском крае дети оправились от опасного недуга.

Кубанские врачи попросили молодых родителей более внимательно относиться к работе отопительных приборов. Как оказалось, газовые и электрические обогреватели способствуют кислородному голоданию организма. Печное отопление специалисты рекомендуют использовать лишь в хорошо проветриваемых жилищах.


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