Живодёр вывез собаку и заколотил её в будке на Ставрополье

Сегодня, 11:38

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения, что в Будённовске, Ставрополье, неизвестный живодёр вывез собаку за город и заколотил будку, оставив животное погибать.

Очевидцы сообщают, что собаку удалось освободить из заточения. Однако животное очень напугано и ведёт себя агрессивно по отношению к людям.

Это уже далеко не первый подобный случай в Ставрополье. Ранее сообщалось, что там правоохранители возбудили уголовное дело по отношению к 48-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в том, что он убил собаку на глазах у детей, которые играли в футбол. Животное стало гоняться за мячом, ребята начали играть с ним. В один момент обвиняемый схватил штыковую лопату и убил пса, а затем выбросил его труп в мусорный контейнер.