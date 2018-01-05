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В Финляндии частного пилота убило ударом двери авиалайнера

Сегодня, 11:03

В аэропорту Киттиля (Финляндия) скончался 50-летний пилот зарегистрированного на Украине частного пассажирского авиалайнера. Летчик умер в результате внезапного удара дверью воздушного судна.

Трагический инцидент произошел накануне. 50-летний капитан готовился к перегону частного воздушного судна. В результате несчастного случая дверь самолета внезапно захлопнулась, нанеся пилоту несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте. Полиция Финляндии приступила к расследованию ЧП с летальным исходом в аэропорту Киттиля. В интересах правоохранителей имя и национальность погибшего не сообщаются прессе.

Отметим, частный пассажирский самолет принадлежит австрийскому юридическому лицу, однако регистрация воздушного судна проходила в Киеве.


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