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Во Владивостоке драку устроили два водителя автобуса

Сегодня, 10:31

Во Владивостоке драку устроили два водителя автобуса. Только сотрудники полиции смогли унять дебоширов.

 Сегодня, 5 января, произошел конфликт между двумя водителями автобусов во Владивостоке. После словесной перепалки мужчины перешли к активным действиям и стали драться. Сообщается, что происшествие случилось на остановке общественного транспорта – Кутузова.

Участниками инцидента стали водители городских маршрутных автобусов №60 и №98. Свидетелями конфликта стали пассажиры обоих транспортных средств, которые рассказали, что водитель автобуса №98 остановился таким образом, что перегородил дорогу автобусу №60. Именно этот факт и возмутил водителя, который решил рассказать своему коллеге правила дорожного движения.

Пассажиры решили не вмешиваться в конфликт и вызвали на место инцидента сотрудников полиции. Полицейские попросили людей покинуть автобусы и стали разбираться в сложившейся ситуации, какое наказание грозит водителям, пока неизвестно. Подобные случаи участились в последнее время, психологи сообщают, что виной такому поведению – постоянный стресс, в котором живут многие люди.


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