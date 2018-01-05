В Таиланде россиянин с 16-летней дочерью выпали с балкона

Сегодня, 10:28

В Паттайе (Таиланд) имело место ЧП с участием 42-летнего туриста из России и его 16-летней дочери. Родственники сорвались с балкона отеля, впоследствии получив серьезные травмы.

По словам самих потерпевших, за несколько мгновений до падения они сели на край балкона, дабы насладиться красотами Таиланда. В определенный момент 42-летний отец и его 16-летняя дочь сорвались с приличной высоты. В результате падения мужчина отделался переломом ноги, девушка – черепно-мозговой травмой. Сейчас оба родственника восстанавливаются от повреждений в одной из больниц Паттайи.

Таиландские правоохранители приступили к проверке травматического инцидента. Пребывали ли потерпевшие россияне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на момент падения с балкона, в настоящее время неизвестно.